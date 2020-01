Milan, addio Olmo: il Lipsia chiude per lo spagnolo

BLITZ DECISIVO

E' svanito il sogno del Milan di regalare Dani Olmo a Stefano Pioli. Stando a quanto riportato dai media croati, lo spagnolo ha infatti lasciato questa mattina il ritiro di Rovigni della Dinamo per raggiungere Zagabria dove incontrerà i dirigenti del Lipsia e limerà i dettagli di un accordo che è dato praticamente per fatto. Olmo volerà poi alla volta della Germania, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con il club della Red Bull. Dopo aver rifiutato una prima offerta dei tedeschi di 16 milioni di euro (più percentuale del 10% su una futura rivendita) il Lipsia ha messo sul piatto della trattativa quasi 30 milioni, cifra che ha immediatamente convinto la Dinamo a dare il via libera al trasferimento.

Niente da fare, quindi, per Boban e Maldini, che stavano seguendo da mesi lo spagnolo, ma che non potevano spingersi oltre la prima offerta di 20 milioni più cinque di bonus formulata una settimana fa. Olmo, che già sembrava preferire la Bundesliga alla Serie A, raggiungerà quindi Lipsia, dove proverà a conquistare il titolo di Germania e, di fatto, si assicurerà un posto nella prossima Champions League.

Il trasferimento del talentuoso trequartista è il più alto nella storia della Dinamo che, non a caso, era del tutto intenzionata a chiudere la questione già in questa sessione di mercato e aveva tenuto aperti tutti i tavoli di mercato - Milan, Barcellona e Wolverhampton oltre ai tedeschi, ndr - per riuscire a strappare l'offerta migliore. Offerta puntualmente arrivata, con i 30 milioni più bonus (con la percentuale sulla eventuale futura rivendita il cartellino costerà al Lipsia circa 35 milioni) che hanno, a meno di clamorose sorprese dell'ultima ora, messo la parola fine sulla trattativa e sulle speranze del Milan di poterlo strappare alla concorrenza.