Mercato, Lucas Vazquez frena sul Milan: "Non so cosa accadrà"

MOSSE ROSSONERE

L'esterno è in uscita dal Real Madrid: "I miei agenti sono al lavoro"

Lucas Vazquez è in uscita dal Real Madrid e nel suo futuro, soprattutto per quanto filtra dalla Spagna, sembrerebbe esserci il Milan. La società rossonera è sicuramente interessata al giocatore e se per i quotidiani iberici l'offerta di Maldini sarebbe la più allettante, lo stesso Vazquez ha preferito tirare il freno: "Non so cosa succederà in futuro, i miei agenti stanno lavorando per il mio meglio. Resterò sempre tifoso del Real".

I Merengues però non sembrano intenzionati a discutere il rinnovo del giocatore che a giugno si libererà a costo zero. "Sono fortunato di giocare nel Real, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real" ha continuato Vazquez a The Athletic, lasciando comunque capire che il suo entourage è già all'opera da mesi per scegliere la soluzione migliore per il suo futuro.

Per As questa strada porta al Milan che sul piatto metterebbe un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione contro i 2,5 percepiti ora a Madrid: "Non so cosa succederà, vedremo".