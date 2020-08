Il Milan prova lo sgambetto all'Inter per Tonali

DERBY DI MERCATO

Il Milan punta forte su Sandro Tonali. La società rossonera si sta inserendo con decisione nei discorsi tra il giocatore e l'Inter. I nerazzurri hanno un accordo con il giocatore ormai da tempo, ma non hanno ancora trovato la quadra con il Brescia di Massimo Cellino che continua a chiedere 35 milioni di euro senza fare sconti. Approfittando dello stallo, il Milan è la società più attiva su Tonali con l'interesse ribadito all'agente Bozzo.

Di questo interesse concreto l'Inter è stata informata dallo stesso procuratore di Tonali in un incontro con la dirigenza nerazzurra nel tentativo di smuovere le acque e accelerare una chiusura con l'Inter che sembrava imminente a fine campionato ma che invece è rimasta impantanata nelle polemiche pre e post Europa League. Non è infatti una novità che Conte preferirebbe prima avere giocatori affermati come Vidal a centrocampo, aspettando un eventuale sconto dal Brescia per chiudere entrambe le operazioni.

Tonali non può permettersi un altro anno in Serie B e lascerà Brescia per giocare in una squadra importante. L'accordo con l'Inter però non è eterno, si parla di un contratto su più anni da circa 2 milioni di euro più bonus, e l'interesse del Milan comunque lo stuzzica. Cellino continua a chiedere 35 milioni di euro con formule da discutere, ma se la società rossonera per ora si è limitata a far sapere al ragazzo del proprio interesse, un'offerta ufficiale per il Brescia non è ancora stata formulata. Questione di tempo, poco, quello dato all'Inter per chiudere prima di inserirsi ufficialmente nella corsa al giocatore.