Il Milan pesca ancora in Francia: Aouar per il centrocampo di Pioli

IL RINFORZO

Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto

© Getty Images Un altro talento è arrivo dalla Francia per il Milan: Houssem Aouar. I rossoneri pescano ancora in Ligue 1 e il centrocampista del Lione rappresenta una grande occasione. Classe 1998, francese di origini algerine, è un centrale che si può adattare sulla sinistra o come trequartista. Maldini e Massara, sotto consiglio del capo scout Moncada, lo visionano da tempo e hanno già iniziato a intavolare la trattativa. Aouar è in scadenza di contratto e gli ottimi rapporti con il procuratore, lo stesso di Kaluku e Dest, sono un assist per farlo arrivare a gennaio a una bassa cifra.

L'obiettivo del Milan è quello di farlo arrivare con sei mesi d'anticipo in rossonero con una piccola somma. Aouar, infatti, non sembra essere intenzionato a rinnovare con l'Olympique che così potrebbe accontentarsi di un indennizzo per non perderlo a parametro zero. Attenzione, però, anche alla Roma: Mournho ha trattato il giocatore già la scorsa estate e potrebbe tornare alla carica.