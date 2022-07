Il Milan annuncia Origi: l'attaccante belga ha firmato fino al 2026

IL COMUNICATO

Le sue prime parole da rossonero: "Qui subito a casa, sono carico per vincere"

L'era Divock Origi al Milan può ufficialmente cominciare. Dopo aver depositato il contratto dell'attaccante belga firmato fino al 2026 in Lega, la società rossonera ha comunicato l'ingaggio del giocatore dopo l'ultima esperienza al Liverpool. Nazionale del Belgio, con cui ha collezionato 32 presenze, Origi passa al Milan dopo aver giocato le ultime stagioni in Premier League con i Reds. Sarà lui il centravanti di Pioli.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock Origi. L'attaccante belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Origi, nato ad Ostenda (Belgio) il 18 aprile 1995, cresce nei Settori Giovanili di Genk e Lille, debuttando in Prima Squadra con il club francese nel 2013. Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite. Nel 2018 torna al Liverpool con cui totalizza altre 98 presenze e 20 gol, vincendo 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.

Origi debutta in Nazionale nel 2014 e vanta 32 presenze e 3 reti con il Belgio, di cui è diventato il più giovane marcatore a un Mondiale nell'edizione del 2014.

LE SUE PRIME PAROLE: "MI SONO SENTITO SUBITO A CASA, CARICO PER VINCERE"

Ai microfoni di Milan TV, Origi ha anche rilasciato le sue prime parole da rossonero: "Arrivando qui mi sono sentito subito a casa. Sono in un club con una grande storia e ora voglio iniziare a conoscere la sua cultura. Finora è stato tutto fantastico. Io amo il calcio, sono un appassionato di calcio e qui ho visto tutto l'entusiasmo che c'era in città quando ho giocato contro il Milan la scorsa stagione. Si percepiva l'adrenalina di quella corsa al titolo che è durata fino all'ultima giornata, si percepiva tutta l'energia che poi si è scatenata dopo tanti anni di attesa. Si è vista sia la passione della città sia la qualità di questa squadra. Penso di poter dare molto: passione, felicità, esperienza e speriamo anche gol e assist. Voglio lavorare con i compagni, creare una bella atmosfera nel gruppo e poi scendere in campo per vincere, perché squadre come il Milan vogliono stare sempre al vertice. E me piacciono queste sfide: sono carico".