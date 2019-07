Calciomercato Milan, Theo Hernandez: ufficiale, depositato il contratto in Lega

06/07/2019

Un altro passo è stato fatto e in sostanza è quello definitivo: Theo Hernandez, com'è ormai noto da giorni, sarà un giocatore del Milan. L'ufficialità la dà la Lega, perché ha già reso noto che è stato depositato il contratto dell'esterno sinistro francese, costato ai rossoneri 20 milioni complessivi tra i due per il prestito oneroso e i 18 per il riscatto obbligatorio dal Real Madrid.