Allenatore Milan, Giampaolo ha rescisso con la Sampdoria e ora è libero di firmare

14/06/2019

Marco Giampaolo ha rescisso il contratto che lo legava alla Sampdoria ed è pronto a diventare il prossimo allenatore del Milan. Il club blucerchiato ha depositato la risoluzione dell'accordo con il tecnico abruzzese che ora è libero di sottoscrivere il contratto biennale (con opzione per il terzo anno) propostogli dalla società rossonera. Dopo le ufficialità di Maldini e Boban in dirigenza, si attende l'annuncio del nuovo tecnico.

Nonostante i tanti rinvii, le ipotesi e i depistaggi, quello tra il Milan e Marco Giampaolo è un matrimonio lavorativo che non è mai stato veramente in discussione e presto diventerà ufficiale. Il tecnico abruzzese ha già iniziato ad operare da allenatore rossonero dando il suo benestare alla trattativa per l'acquisto di Krunic dall'Empoli.