Milan, Walker sempre più lontano dal riscatto

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia per il Milan è arrivato il momento di tirare bilanci su questa stagione. Sono diversi i giocatori che hanno deluso le attese: dai senatori ai nuovi arrivi. E di quest'ultimo gruppo fa parte Kyle Walker. L'inglese è sbarcato a Milano a gennaio dal City per raddrizzare la stagione, ma il suo impatto è andato via via in calando: da titolare inamovibile a riserva nel giro di poche settimane. E allora la dirigenza del Diavolo ha iniziato a fare valutazioni sul 35enne: il suo riscatto, inizialmente sicuro, oggi non è più scontato. Oltre ai 5 milioni da corrispondere al City per il suo cartellino, il Milan dovrebbe sobbarcarsi anche il contratto da 4 milioni netti all'anno del calciatore: opzione che non scalda del tutto i vertici rossoneri. E allora, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, minuto dopo minuto cresce la possibilità che, a fine stagione, l'avventura di Walker al Milan terminerà dopo appena 6 mesi.