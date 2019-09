AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, dall'Eintracht Francoforte, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić. Nato a Spalato, in Croazia, il 21 settembre 1993, Rebić esordisce tra i professionisti nel 2011 con l'RNK Spalato. Nel 2013 approda in Serie A con la Fiorentina e, dopo Verona e Lipsia, si trasferisce all'Eintracht Francoforte, dove si afferma definitivamente, collezionando 100 presenze e 25 gol, due dei quali realizzati nella finale di Coppa di Germania nel 2017/18, vinta contro il Bayern Monaco. Ante Rebić fa parte della Nazionale croata, nella cui selezione maggiore ha esordito nell'agosto del 2013 contro il Liechtenstein. Con un gol in 6 presenze, è stato uno dei protagonisti dell’ultimo mondiale in Russia, in cui la Croazia è approdata alla finale disputata a Mosca contro la Francia.