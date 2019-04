MILAN, TRE CESSIONI A CENTROCAMPO

10/04/2019

Il centrocampo del Milan cambierà volto in estate. Tre sono i nomi dei sicuri partenti: Montolivo, Bertolacci e Mauri. Praticamente mai utilizzati in stagione, i rossoneri hanno da tempo deciso di non rinnovare i rispettivi contratti, lasciando che i giocatori possano accasarsi in nuove squadre a parametro zero.