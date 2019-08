Nelson Dida torna al Milan. Il brasiliano, rossonero dal 2000 al 2010 con 302 presenze e vincitore tra le altre cose di due Champions League e un Mondiale per Club, coprirà il ruolo di preparatore dei portieri della formazione Under17. "Un ritorno speciale - la definizione scelta nel comunicato ufficiale del club -, Dida è stato artefice di tanti successi". Dida è il secondo ex giocatore del Milan di inizio millennio

a entrare a far parte dello staff rossonero: Daniele Bonera è diventato a luglio collaboratore di Marco Giampaolo.