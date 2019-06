MILAN, SPUNTA LOVREN PER LA DIFESA

12/06/2019

Nuovo nome per la difesa del Milan. I rossoneri avrebbero avviato i primi contatti per Dejan Lovren, difensore croato del Liverpool classe '89 che i Reds dovrebbero lasciar partire dopo una stagione piuttosto tribolata per via di qualche infortunio. L'affare è in divenire, nel senso che per il momento è stato solo sondato il terreno per capire il prezzo di ingaggio e cartellino.