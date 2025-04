Non solo Tare, D'Amico e Manna, un altro candidato si aggiunge alla rosa dei papabili ds per il Milan: si tratta di Giovanni Sartori. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb i rossoneri avrebbero sondato anche il direttore sportivo che ha appena rinnovato il suo contratto con il Bologna. Un obiettivo dunque molto complesso, visto che i rossoblu non lo lascerebbero partire a cuor leggero, ma che non andrebbe scartato a prescindere.