Milan, Reijnders: "Rinnovo? Siamo sulla buona strada"

"Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l'apprezzamento". Così Tijjani Reijnders intervenendo durante il programma in onda sui canali di Ziggo, Sport Rondo. "Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso - ha aggiunto l'olandese - E' un grande club in cui giocare. È bello vedere l'apprezzamento".