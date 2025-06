Il Liverpool si prepara ad accogliere un nuovo terzino sinistro. Si tratta di Milos Kerkez, esterno sinistro ungherese ex Milan, che arriva dal Bournemouth per una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro. Il calciatore in giornata si sottoporrà agli esami di rito prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai Reds.