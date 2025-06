Nell'ultima stagione in Serie B è stato tra i protagonisti della promozione del Sassuolo con 18 gol e 6 assist, ora è diventato un uomo mercato. Armand Laurienté potrebbe lasciare gli emiliani: su di lui ci sarebbe l'interesse del Sunderland, appena promosso in Premier League. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, non lascerà partire il francese a cuor leggero: per strapparlo ai neroverdi servirà un'offerta seria.