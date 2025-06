Bologna, idea Ghilardi in caso di partenza di un centrale

Al colombiano rimane soltanto un anno di contratto con i rossoblù ed è un obiettivo concreto della nuova Roma di Gasperini, l'olandese è il primo nome fatto da Antonio conte per rinforzare la difesa del Napoli. E allora Sartori e Di Vaio si stanno già tutelando in caso di partenza di almeno uno dei loro centrali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero già stati fatti i primi sondaggi esplorativi per Daniele Ghilardi, 22enne difensore del Verona e protagonista con la Nazionale under21. Per il classe 2003 l'Hellas chiede non meno di 10 milioni, anche perché il 50% della cessione dovrà essere corrisposta alla Fiorentina, ex squadra del giovane difensore.