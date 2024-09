Milan, Pioli in sede per la rescissione

© Getty Images

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Roma ha comunicato questa mattina l'esonero di Daniele De Rossi. Una mossa a sorpresa e soprattutto repentina (dopo sole 4 giornate di campionato) che potrebbe essere stata utile per provare a bloccare il trasferimento di Stefano Pioli in Arabia Saudita, visto che l'ex allenatore del Milan sembrava vicinissimo all'All Nassr di Cristiano Ronaldo. Questa mattina il tecnico è andato nella sede dei rossoneri per firmare la risoluzione del contratto (il Diavolo risparmierà circa 10 milioni lordi) e presto sarà libero di firmare per un'altra squadra.