Milan, Pavlovic rinnova fino al 2031: il centrale in sede per la firma

Arrivato dal Salisburgo nell'estate 2024 per circa 20 milioni di euro, il centrale, negli anni, ha saputo diventare una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero. Dopo le difficoltà della prima stagione a Milano tra Fonseca e Conceicao, Pavlovic è definitivamente sbocciato l'anno scorso sotto la guida di Max Allegri. Oggi, anche con Amorim, è un pilastro della retroguardia del Diavolo.