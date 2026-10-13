Milan, Pavlovic rinnova fino al 2031: il centrale in sede per la firma

13 Ott 2026 - 16:34
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© italyphotopress

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Strahinja Pavlović sempre più al centro del Milan. Il difensore serbo in queste ore è arrivato in sede per firmare il prolungamento (con probabile adeguamento) di contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031. Non c'era particolare fretta per il rinnovo visto che l'accordo in essere sarebbe scaduto soltanto nel 2028. La scelta di blindare subito Pavlovic è un chiaro attestato di stima nei confronti del calciatore, sempre più centrale nel Milan. 

Arrivato dal Salisburgo nell'estate 2024 per circa 20 milioni di euro, il centrale, negli anni, ha saputo diventare una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero. Dopo le difficoltà della prima stagione a Milano tra Fonseca e Conceicao, Pavlovic è definitivamente sbocciato l'anno scorso sotto la guida di Max Allegri. Oggi, anche con Amorim, è un pilastro della retroguardia del Diavolo. 

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