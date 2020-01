MILAN, OFFERTA ALLA DINAMO ZAGABRIA PER DANI OLMO

Il Milan sarebbe vicinissimo a un grande colpo di mercato, Secondo il quotidiano Sportske Novosti, Boban avrebbe infatti recapitato alla Dinamo Zagabria un'offerta di 30 milioni per Dani Olmo, giocatore già seguito la scorsa estate. Il giocatore e il suo agente Andy Barra, scrivono in Croazia, starebbero spingendo per una conclusione rapida e positiva dell'affare. Dani Olmo, trequartista 21enne, sarebbe il giocatore ideale per giocare alle spalle di Ibrahimovic o, in alternativa, dietro a due punte in un 4-3-1-2 o in un 3-4-1-2, modulo che Pioli potrebbe decidere di adottare con l'arrivo di Kjaer.