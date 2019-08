In casa Milan tiene sempre banco il futuro di Laxalt. Stando a TMW, i rossoneri continuano a pretendere 15 milioni per il giocatore e, al momento, non prendono in considerazione soluzioni diverse dalla cessione definitiva. Sulle tracce dell'esterno ci sono Atalanta, Fiorentina, Betis SIviglia, Zenit e Olympique Marsiglia e Fenerbahce. Il giocatore però ha già fatto sapere di non essere assolutamente interessato al club turco. Per sbloccare la situazione, nei prossimi giorni dovrebbe andre in scena un vertice tra i dirigenti del Milan e l'entourage del calciatore per fare alcune valutazioni sulle offerte arrivate finora in sede.