Geoffrey Moncada ha fatto il punto sulle situazioni di Saelemaekers e Abraham, specificando che Milan e Roma si parleranno su due piani diversi per i prestiti di entrambi. "Sono contento per Saelemaekers: lo conoscevo già dall'Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi e dobbiamo parlarne come due prestiti diversi", ha detto il dt rossonero a Dazn.