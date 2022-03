Milan, maxi offerta del Psg per Leao

LA TENTAZIONE

I parigini sarebbero pronti a mettere sul tavolo 70 milioni e un super ingaggio per il portoghese, ma i rossoneri puntano a blindarlo

Il Paris Saint Germain prova a tentare il Milan per Rafael Leao. Secondo La Gazzetta dello Sport il club parigino avrebbe pronta una maxi offerta da 70 milioni di euro per il club rossonero e uno stipendio attorno ai 6 milioni netti a stagione per l'esterno portoghese. Cifre decisamente allettanti, che però, al momento, non sembrano in grado di far vacillare né il giocatore né i vertici del club. Anzi, l'intenzione del Milan resta quella di blindare il suo gioiello con un prolungamento di contratto. Getty Images

In questo momento la priorità per Leao è chiudere definitivamente il capitolo Sporting Lisbona, dopo che il Tas ha stabilito che dovrà essere il Lille (e non il giocatore) a risarcire i portoghesi per la rescissione unilaterale avvenuta nel 2018, prima del suo trasferimento in Ligue 1. Una volta messosi tutto alle spalle con il pronunciamento definitivo della Fifa, si potrà discutere serenamente di prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2024: Maldini e Massara puntano a un rinnovo almeno fino al 2026, con un aumento considerevole dell'ingaggio.

L'esplosione del portoghese, d'altronde, è sotto gli occhi di tutti: già 11 gol e 6 assist messi a referto in questa stagione, che ha sancito la sua consacrazione e messo in vetrina il suo talento anche in Europa. Ora tocca al Milan respingere gli inevitabili assalti.