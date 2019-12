Milan, Maldini: "Ibra è un'opzione,  ma più passa il tempo più diventa difficile"

Il mercato di gennaio si sta avvicinando e il nome di Zlatan Ibrahimovic resta in cima alla lista dei desideri del Milan. Il tempo, però, passa e anche Paolo Maldini inizia ad avere qualche perplessità. "E' sicuramente un'opzione, stiamo continuando a parlare, ci sono anche altre opzioni. Più si va in là più diventa difficile, lui ha giocato l'ultima partita il 25 ottobre, diventa difficile poi per un ragazzo di 38 anni considerando che a fine stagione poi mancheranno 5 mesi", ha detto il dirigente rossonero.

Alternative? "E' in base a quello che abbiamo bisogno, siamo aperti a vedere giocatori di talento. Il problema Duarte ci ha messo un po' in crisi in difesa ma Caldara sta tornando ad avere un buon rendimento"., ha detto.