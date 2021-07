Milan, il giorno di Giroud: oggi sbarca il francese, domani le visite mediche

MILAN

L'attaccante preso dal Chelsea a Milano in serata: si aggregherà poi al gruppo il 26 luglio

Il giorno di Olivier Giroud. Finalmente. L'attaccante francese (giocatore di grande esperienza e sicuramente molto importante per l'equilibrio dello spogliatoio, parafrasando le parole di Paolo Maldini), arriverà in Italia nel tardo pomeriggio/prima serata e dopo la sua prima notte milanese passata in hotel nella mattinata di venerdì si sottoporrà alle consuete visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan per due anni. Al Chelsea il club rossonero verserà invece un indennizzo di due milioni, uno subito e l'altro sotto forma di bonus. Giroud lascerà Milano dopo l'ufficialità per poi riaggregarsi al gruppo il 26 luglio, giorno in cui sono attesi il connazionale Maignan, erede di Donnarumma, e il croato Rebic, prossimo partner di attacco assieme a Ibrahimovic del francese.

Sistemata la questione Giroud, il Milan conta di fare altrettanto in tempi brevi per Brahim Diaz: l'accordo con il Real è stato trovato nuovamente sulla base di un prestito secco per un altro anno ancora, senza che venisse inserito il diritto di riscatto per poter in questo modo usufruire di alcuni benefici fiscali. Per il trequartista, invece, è sempre viva la pista Vlasic, anche se per il croato il Cska Mosca chiede 30 milioni, cifra oggi come oggi troppo alta per le casse rossonere. Più vicino invece il vice-Theo, individuato nel franco-senegalese Ballo-Touré del Monaco: prestito con diritto di riscatto di 4 milioni, la distanza tra i club è minima e l'affare è in dirittura d'arrivo. Per la punta "giovane" il profilo individuato è infine quello del brasiliano Kaio Jorge, diciannovenne del Santos: il cartellino si aggira attorno ai 10 milioni, l'investimento rispetta le linee guida del nuovo corso rossonero, al momento però è in stand-by visto il passaporto da extracomunitario dell'attaccante. Prima di occupare lo slot libero, il Milan preferisce risolvere la questione trequartista.