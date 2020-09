Milan, Hauge ha completato le visite mediche. A breve la firma 

IL COLPO ROSSONERO

Poco prima delle 8 di stamane Jens Petter Hauge si è presentato alla clinica "La Madonnina" per sottoporsi alla visite mediche. Il nuovo acquisto del Milan è poi atteso nel pomeriggio al Centro Ambrosiano per ricevere l'idoneità sportiva. Sono le ultime operazioni di rito per l'attaccante classe '99, già arrivato a Casa Milan per mettere la firma su un contratto da 5 anni. Il norvegese è sbarcato a Milano dopo l'accordo con il Bodo/Glimt, a cui il club di via Aldo Rossi verserà 4 milioni di euro più bonus.

C'è curiosità per capire quale sarà nella mente di Stefano Pioli l'impiego tattico previsto per Hauge, solitamente utilizzato come esterno in un tridente offensivo. Per il giovane il 2020 si è rivelato l'anno della svolta, una stagione che lo ha consacrato tra gli under 20 più prolifici sotto porta. 14 le reti realizzate con una media di un gol ogni 104 minuti. Meglio di lui in Europa solo Tolo Arokodare ed Erling Haaland.