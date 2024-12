Terz'ultimo in classifica nel girone B di Serie C, il Milan Futuro è destinato a lottare per non retrocedere. Dopo la gara persa con l'Entella, il tecnico dei rossoneri Daniele Bonera ha chiesto rinforzi: "Con la società il confronto è quotidiano, credo serva qualche elemento più formato e di esperienza. La categoria in cui siamo è complicata".