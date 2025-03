Milan e Fiorentina potrebbero incrociare le proprie strade nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da firenzeviola.it si starebbe valutando uno scambio fra Yacine Adli, in prestito in Toscana da inizio stagione, e Riccardo Sottil, arrivato a gennaio in rossonero con un prestito oneroso di 10 milioni di euro. Considerato il valore dei due giocatori, si potrebbe optare per un passaggio alla pari che renda definitive le posizioni dei due giocatori.