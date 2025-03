Dopo una sola stagione, con ogni probabilità, finirà l'avventura di Emerson Royal al Milan. Arrivato in estate per 15 milioni dal Tottenham, il 26enne non ha mai convinto del tutto e già a gennaio sembrava pronto alla partenza. Poi però un infortunio ha bloccato la sua uscita. Il terzino brasiliano piace in Turchia e in Spagna, dove potrebbe fare ritorno dopo le parentesi al Barcellona e al Betis.