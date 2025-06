Milan, contatti per riportare Chiesa in Italia: ma il Liverpool non apre al prestito

Definita la questione allenatore con il ritorno di Massimiliano Allegri, il Milan si muove ora sul mercato per provare a costruire una squadra all'altezza: l'arrivo di Modric è ormai a un passo e il club rossonero in queste ore ha fatto un tentativo anche per Federico Chiesa. Come riporta il collega Orazio Accomando su X, ci sarebbero stati dei contatti tra il Diavolo e il Liverpool, ma nonostante l'apprezzamento del giocatore per ora il club inglese non aprirebbe al prestito e dunque la trattativa non si preannuncia semplice. L’interesse però c’è e si andrà avanti.