Milan, colpo Rashford: il Diavolo sfida il Psg per la stella inglese
Il Milan sfida il Psg per Marcus Rashford. L'esterno inglese potrebbe lasciare il Barcellona in estate: i rossoneri pronti al blitz.
Il Milan ha riacceso i radar su Marcus Rashford, pronti a sfidare il Paris Saint-Germain per l'esterno inglese qualora il Barcellona non riscattasse il giocatore dal Manchester United a causa dei vincoli del Fair Play Finanziario. La dirigenza rossonera monitora con estrema attenzione l'evolversi della situazione in Catalogna, dove l'infortunio di Raphinha concederà a Rashford cinque settimane da titolare per tentare di convincere i blaugrana a versare i 30 milioni di euro previsti per il riscatto dai Red Devils. Nonostante l'attaccante britannico abbia già raggiunto un'intesa di massima con il club catalano per il futuro, l'incertezza economica della Liga tiene viva la speranza di via Aldo Rossi, che vede in Rashford il profilo internazionale perfetto per innalzare il tasso tecnico della rosa in caso di mancata conferma in Spagna. Lo scrive Mundo Deportivo.