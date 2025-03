Il Milan prepara l'ennesima rivoluzione e a guidarla sarà Giorgio Furlani. Come riporta Sky Sport, dopo l'incontro andato in scena qualche giorno fa a New York col patron di RedBird Gerry Cardinale, l'amministratore delegato rossonero è uscito rafforzato nella propria posizione e soprattutto nel testa a testa con Zlatan Ibrahimovic: il nuovo direttore sportivo lo sceglierà Furlani, nonostante le mosse di Ibra e Moncada che nei giorni scorsi avevano incontrato Tare, Berta e Paratici.