Mercato

Milan, Cardinale: "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato"

28 Ott 2025 - 08:05

"Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. È una sfida perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ma questa è anche la tesi d'investimento. In tre anni di proprietà dell'Ac Milan, siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. E non tengo quei soldi per me — li reinvesto nella squadra": lo dice il numero uno del Milan Gerry Cardinale in una puntata del podcast The Varsity. "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A - puntualizza - nell'ultimo mercato estivo. Stiamo costruendo un nuovo stadio. Non per intascare denaro, ma per trasformare il profilo finanziario dell'AC Milan e portarlo al livello delle squadre di Premier League".

