Mercato

Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire

09 Ago 2025 - 10:00
Malick Thiaw - Difensore © Getty Images

Malick Thiaw - Difensore © Getty Images

Il Newcastle un paio di giorni fa aveva offerto 30 milioni di euro per Malick Thiaw, trovando il gradimento del difensore ma anche il rifiuto del Milan che chiede almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri. Nelle prossime ore, forse già nel weekend, però il club inglese potrà rilanciare avvicinandosi molto, se non addirittura toccando, quota 40 e lasciando la decisione totalmente a Thiaw: se il difensore dicesse sì e riabbracciasse Tonali al Newcastle a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma.

milan
newcastle
thiaw

12:17
Galatasaray su Ederson, manca l'accordo con il Manchester City
12:11
Manchester United, ecco Sesko: contratto fino al 2030
Sebastiano Esposito
11:18
Sebastiano Esposito, il Cagliari torna in vantaggio sul Parma
Malick Thiaw - Difensore
10:00
Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire
09:10
Juve, Gatti: "Conte mi voleva al Napoli ma...."