Milan, atteso il rilancio per Thiaw: a quota 40 milioni può partire

Il Newcastle un paio di giorni fa aveva offerto 30 milioni di euro per Malick Thiaw, trovando il gradimento del difensore ma anche il rifiuto del Milan che chiede almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri. Nelle prossime ore, forse già nel weekend, però il club inglese potrà rilanciare avvicinandosi molto, se non addirittura toccando, quota 40 e lasciando la decisione totalmente a Thiaw: se il difensore dicesse sì e riabbracciasse Tonali al Newcastle a quel punto il Milan potrebbe andare su Giovanni Leoni del Parma.