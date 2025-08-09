Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

N'Dicka e Konè piacciono all'estero: la Roma fa muro

09 Ago 2025 - 14:50
N'Dicka e Konè © Getty Images

N'Dicka e Konè © Getty Images

Club esteri hanno messo nel mirino i giocatori della Roma N'Dicka e Konè ma per ora il club giallorosso ha rispedito al mittente le offerte. Su N'Dicka c'è l'interesse dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma la Roma chiede almeno 40 milioni. Su Konè, interessamento da parte di Psg e Marsiglia ma anche qui i giallorossi non hanno intenzione di intavolare alcun discorso. Resta invece da risolvere la grana Pellegrini, separato in casa a Trigoria e per ora non stuzzicato dalle offerte che arrivano dalla Turchia. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

Calciomercato live

Calciomercato live

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:16
Torino, Cairo: "Pronti altri due colpi, difesa e attacco"
16:44
Sassuolo: ufficiale il difensore Idzes dal Venezia
Fabio Silva
16:33
Roma: Fabio Silva è l'obbiettivo principale per l'attacco
15:27
Javi Guerra rinnova col Valencia fino al 2029: piaceva al Milan
N'Dicka e Konè
14:50
N'Dicka e Konè piacciono all'estero: la Roma fa muro