N'Dicka e Konè piacciono all'estero: la Roma fa muro

Club esteri hanno messo nel mirino i giocatori della Roma N'Dicka e Konè ma per ora il club giallorosso ha rispedito al mittente le offerte. Su N'Dicka c'è l'interesse dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma la Roma chiede almeno 40 milioni. Su Konè, interessamento da parte di Psg e Marsiglia ma anche qui i giallorossi non hanno intenzione di intavolare alcun discorso. Resta invece da risolvere la grana Pellegrini, separato in casa a Trigoria e per ora non stuzzicato dalle offerte che arrivano dalla Turchia.