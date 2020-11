Milan attento: dalla Germania danno per certo il passaggio di Szoboszlai al Lipsia

Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo, è uno degli obiettivi più concreti del prossimo mercato estivo del Milan. Il costo è sui 25 milioni di euro. Il problema, più del prezzo, però, è la concorrenza. In molti si sono mossi ma, secondo quanto riporta "Bild", in pole position ci sarebbe il Lipsia che ha un vantaggio rispetto agli altri club: ha lo stesso proprietario del Salisburgo, e cioè la Red Bull. Facile quindi immaginare come sia più facile mettersi d'accordo guardandosi allo specchio.