Milan, Allegri: "Vlahovic? Società monitora mercato, partenze tutte condivise"

"Vlahovic? Per quanto riguarda il mercato c'è il direttore Tare e la società, insieme monitoriamo le opportunità che ci sono. Le uscite sono state condivise con la società. Le cose vanno fatte piano piano, perché il 17 agosto bisogna essere pronti per la Coppa Italia che è già una partita da dentro o fuori per noi molto importante". Così Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, a proposito anche delle cessioni di Rejinders e Theo Hernandez.