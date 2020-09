Messi: "Ho commesso errori, ma volevo solo il bene del Barcellona"

Dopo una estate a dir poco turbolenta con un addio che avrebbe avuto del clamoroso scongiurato più che altro per "necessità", Leo Messi parla per la prima volta dopo la famosa intervista concessa a Goal.com nella quale, quasi costretto dagli eventi, aveva annunciato la decisione di restare al Barcellona. Ora, però. l'argentino usa toni e parole molto diversi, ammettendo i propri errori e tendendo la mano a tutto il mondo blaugrana. Un'intervista concessa al quotidiano catalano Sport di cui sono state rese note alcune anticipazioni: "Dopo tanti dissapori voglio mettere un punto finale: dobbiamo unirci tutti in nome del barcelonismo e pensare che il meglio deve ancora venire".

"Mi assumo la responsabilità degli errori commessi, ma tutto quello che ho fatto è stato in nome di un Barcellona più forte. Adesso andiamo avanti con passione e voglia di far bene - ha proseguito Messi - uniti e remando tutti nella stessa direzione. E a tutti i tifosi ribadisco una cosa: se ho fatto o detto qualcosa che vi ha offeso sappiate che tutto quello che ho fatto è stato pensando sempre al meglio per il club".