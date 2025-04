Lionel Messi è vicino a rinnovare il suo contratto con l'Inter Miami. In scadenza a giugno, fa sapere The Athletic, l'argentino sarebbe interessato a guidare ancora gli americani: presto dovrebbe arrivare la firma sul nuovo accordo. L'obiettivo del club è quello di far giocare la Pulce al Miami Freedom Park, ossia nel nuovo impianto che verrà inaugurato nel 2026.