Mertens e Torreira iniziano la nuova avventura al Galatasaray

NUOVA AVVENTURA

Contratto annuale per l'ex attaccante del Napoli, tre anni per l'uruguayano ceduto dall'Arsenal per 6 milioni di euro

Nuova avventura in Turchia per due vecchie conoscenze del calcio italiano. Dries Mertens e Lucas Torreira, rispettivamente con Napoli e Fiorentina nell'ultima stagione di Serie A, ripartono dal Galatasaray. I due hanno volato insieme in direzione di Istanbul dopo aver firmato il contratto con la società giallorossa. Mertens, svincolatosi dal Napoli come miglior marcatore di sempre del club campano, si è legato al nuovo club con contratto annuale.

Fiorentina-Galatasaray via Arsenal, invece, per Lucas Torreira. Il regista uruguayano dopo l'avventura in Toscana è stato acquistato dalla società turca per 6 milioni di euro firmando un contratto di tre anni con opzione per il rinnovo di un altro anno. Stessa opzione presente nel contratto di Mertens per eventualmente rendere biennale l'accordo.