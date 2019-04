ZANIOLO SPAVENTA LA ROMA: "RESTO? VEDIAMO"

03/04/2019

Al termine della partita con la Fiorentina, Niccolò Zaniolo ha commentato ai microfoni di Sky la sua prestazione e ha parlato anche di futuro: “Volevamo la vittoria, la Fiorentina è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Nuova energia? Il mister ci ha detto di tirare fuori gli attributi in qualche modo, qualche segnale positivo l’abbiamo lanciato. Sostituazione? Non avevo i 90 minuti. Futuro a Roma? Mi incontrerò nei prossimi giorni con la società. SE penso di restare? Vedremo, io penso a divertirmi”.