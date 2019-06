YAZICI, L'AGENTE: "INTERESSA ALLA LAZIO"

27/06/2019

La Lazio è al lavoro per trovare l'erede del partente Milinkovic-Savic (il Psg è tornato alla carica per il serbo). Sul taccuino dei dirigenti biancocelesti figura il nome di Yazici, centrocampista 22enne attualmente in forza al Trabzonspor. La conferma arriva da Adem Cebeci, agente del giocatore turco, a lalaziosiamonoi.it: "Sì è vero, la Lazio lo segue, sappiamo che c’è gradimento da parte loro. Gli piacerebbe giocare in Italia. Ma non c’è ancora una trattativa tra i club, per questo dobbiamo aspettare".