VILLARREAL, CALLEJA: "CI PIACEREBBE AVERE ALBIOL"

15/06/2019

Non è un mistero che Raul Albiol sia nel mirino del Villarreal. Lo fa capire in maniera esplicita anche il tecnico del club spagnolo, Javier Calleja come riferito da Marca: "Albiol è un grandissimo giocatore che ci piacerebbe avere". Il difensore 33enne potrebbe dunque lasciare il Napoli dopo sei stagioni.