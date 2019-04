UNITED, SOLSKJAER: "POGBA? CREDO RESTI, MA..."

26/04/2019

Ole Gunnar Solskjaer è fiducioso che Paul Pogba resterà al Manchester United la prossima stagione, ma ammette che non può garantirlo al 100%. Pogba ha alimentato le voci che lo vorrebbero al Real Madrid nella prossima stagione, suggerendo che il Real è "il club dei sogni per ogni giocatore", anche se ha aggiunto di essere felice all'Old Trafford. "Non si può garantire nulla nel calcio, ma penso che Paul resterà qui", ha detto Solskjaer ai giornalisti inglesi in conferenza stampa. "Posso assicurarvi che è molto determinato ad avere successo allo United", ha aggiunto.