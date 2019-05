UNGHERIA, SANNINO NUOVO ALLENATORE DELL'HONVED

28/05/2019

Giuseppe Sannino riparte dall'Ungheria. Senza panchina dal 5 maggio scorso, quando ha terminato la sua esperienza al Novara, il tecnico di Ottaviano ha firmato con l'Honvéd, formazione che milita nel campionato ungherese e che ha dato annuncio dell'accordo. Per Sannino non si tratta della prima esperienza al di fuori dell'Italia, avendo già allenato in passato il Watford in Inghilterra e l'APO Levadiakos in Grecia.