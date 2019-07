TOTTENHAM, POCHETTINO CHIAMA CEBALLOS

05/07/2019

C'è un concorrente serio per l'acquisto di Dani Ceballos, centrocampista del Real e campione d'Europa Under 21 con la Spagna: è il Tottenham, che in queste ore è a un passo dall'acquisto del giovane talento delle merengues e insidierebbe, secondo As, il Milan, che è sulle tracce di Ceballos da prima dell'Europeo appena conclusosi in Italia. La chiave a favore del club londinese, che lo scorso maggio ha giocato e perso la finale di Champions contro il Liverpool, sarebbe stata una chiamata fatta al giocatore dal suo allenatore, Mauricio Pochettino. Ceballos aveva chiesto la cessione al Real, esprimendo il desiderio di andare in una squadra dove fosse centrale e dove potesse giocare almeno 40 partite a stagione. Così Pochettino gli ha parlato, spiegandogli il ruolo che intende riservargli nel suo Tottenham. E Ceballos si sarebbe convinto.