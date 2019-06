TOTTENHAM, 72 MILIONI PER NDOMBELE

30/06/2019

E' quasi fatta per il passaggio di Tanguy Ndombele dal Lione al Tottenham. Secondo quanto riporta l'Equipe, i due club avrebbero raggiunto infatti l'intesa, chiudendo la trattativa a 62 mln di euro più 10 di bonus. Sono invece ancora in corso i negoziati tra gli Spurs e il calciatore per trovare un accordo sull'ingaggio. Il centrocampista francese era stato accostato anche alla Juve di recente.