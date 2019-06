TORO, OUWEJAN NOME NUOVO PER LA DIFESA

04/06/2019

C'è un nome nuovo per la difesa del Torino. Secondo quanto riporta Tuttosport, si tratta di Thomas Ouwejan dell'AZ Alkmaar. Classe '96, l'esterno nell'ultima stagione in Eredivise ha collezionato 31 presenze, 2 gol e 7 assist. La sua valutazione è di circa 6-7 milioni di euro e i granata avrebbero già avviato alcuni contatti per sondare il terreno.