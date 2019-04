TORINO, PETRACHI A CAIRO: "MIA LEALTA' INDISCUTIBILE"

24/04/2019

"Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona". Cosi' all'ANSA il ds del Torino, Gianluca Petrachi, replica al numero 1 granata, secondo cui "sarebbe una cosa grave" se ci fossero contatti tra il dirigente e la Roma. "Vorrebbe dire che c'è un conflitto di interessi", ha aggiunto il patron granata ricordando che i giallorossi sono in corsa per l'Europa come il Torino.