TORINO: MAZZARRI PUNTA GAGLIARDINI

02/06/2019

Spunta il nome di Gagliardini per il centrocampo del Torino. Come riferito da Tuttosport, a Mazzarri piace il giocatore dell'Inter che sarebbe anche disposta a cederlo in cambio di 15-18 milioni di euro. I nerazzurri hanno provato a inserire nella possibile trattativa il cartellino di Izzo, ma Cairo ha detto no.